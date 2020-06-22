Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чебоксарах продумают возможность создания резервного источника электропитания на объектах жизнеобеспечения, включая учреждения здравоохранения, на случай крупных аварий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве при обсуждении ЧП в связи с отключением электроэнергии в одной из больниц.

При обсуждении стратегии развития министерства промышленности и энергетики врио главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание на ситуацию с отключением света в одном из учреждений здравоохранения. И хотя оно было кратковременным, но в рамках стратегии развития энергетики нужно продумать возможность оперативного восстановления и резервного источника питания «с точки зрения предотвращения ЧС».

«Буквально сегодня ночью было отключение электроэнергии, и у нас одна из больниц, где находятся почти две сотни больных, некоторые из них на ИВЛ, осталась без электричества — к счастью, не на длительное время. Здесь мы с вами, развивая электроэнергетику, должны думать, с одной стороны, о том, что, когда такие объекты жизнеобеспечения отключаются от электроэнергии, в кратчайшие сроки могли восстановить энергоснабжение. С другой стороны, надо задуматься, чтобы такие объекты были оснащены резервными источниками энергоснабжения», — сказал врио главы Чувашии Олег Николаев.

Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров отметил, что аварийные источники питания предусмотрены во всех учреждениях здравоохранения.

«Но когда происходит крупная авария, которая затрагивает многие учреждения, есть необходимость иметь необходимость иметь аварийный источник питания. Обсудим и вам доложим», — сказал Петров, обращаясь к руководителю республики.