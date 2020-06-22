Чебоксары, 22 июня 2020, 10:18 — REGNUM В Чебоксарах продумают возможность создания резервного источника электропитания на объектах жизнеобеспечения, включая учреждения здравоохранения, на случай крупных аварий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве при обсуждении ЧП в связи с отключением электроэнергии в одной из больниц.
При обсуждении стратегии развития министерства промышленности и энергетики врио главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание на ситуацию с отключением света в одном из учреждений здравоохранения. И хотя оно было кратковременным, но в рамках стратегии развития энергетики нужно продумать возможность оперативного восстановления и резервного источника питания «с точки зрения предотвращения ЧС».
Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров отметил, что аварийные источники питания предусмотрены во всех учреждениях здравоохранения.