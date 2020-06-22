Москва, 22 июня 2020, 10:18 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день составляет более 17,2 млн. Об этом 22 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также указывается, что на данный момент в России под наблюдением медиков из-за подозрения на SARS-CoV-2 находится 311 421 человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркое время года одноразовую медицинскую маску нужно менять чаще, поскольку она быстрее теряет защитные качества.