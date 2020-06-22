Москва, , 10:18 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день составляет более 17,2 млн. Об этом 22 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 21.06.2020 проведено 17 289 691 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что на данный момент в России под наблюдением медиков из-за подозрения на SARS-CoV-2 находится 311 421 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркое время года одноразовую медицинскую маску нужно менять чаще, поскольку она быстрее теряет защитные качества.