Симферополь, , 10:33 — REGNUM Города-герои Севастополь и Керчь, а также город воинской славы Феодосия стали символами стойкости духа и непоколебимой воли к победе. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Война оставила страшный след практически в каждой семье. Города-герои Севастополь и Керчь, город воинской славы Феодосия стали символами стойкости духа и непоколебимой воли народа к победе. История Великой Отечественной войны красной нитью объединяет всех нас в единое целое. Это незыблемый идеологический фундамент, на котором строится наше настоящее и будущее», — отметил Аксёнов.

По его словам, священный долг современников — хранить светлую память о героях, заботиться о ветеранах, оберегать мир, завоеванный ценой десятков миллионов погубленных жизней и сломанных судеб.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 1941 года назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Война унесла жизни более 27 миллионов советских граждан.

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