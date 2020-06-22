Волгоград, , 10:19 — REGNUM Память защитников Отечества в ночь на 22 июня почтили губернатор и руководство Волгоградской области на Мамаевом кургане в Волгограде. Участники акции зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Волгограде прошла традиционная акция «Завтра была война». С зажжёнными свечами первые лица региона поднялись от площади Героев до вершины Мамаева кургана, возложили цветы к Вечному огню, посетили поминальную службу в храме Всех Святых. Из-за санитарно-эпидемиологической ситуации количество участников акции сокращено с пяти тысяч до нескольких сотен.

Акцию «Завтра была война» инициировали в ГУ МВД России по Волгоградской области в 2012 году. С 2014 года она стала всероссийской.