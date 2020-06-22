Уфа, , 10:20 — REGNUM Усилить профилактическую работу ГИБДД в связи произошедшими на прошлой неделе смертельными ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли несовершеннолетние, поручил глава республики Радий Хабаров 22 июня на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, необходимо усилить профилактическую работу в этом направлении, ловить нарушителей и вести пропагандистскую работу. А если в этом есть необходимость, то нужно подключить телевидение.

Радий Хабиров поручил в ближайшее время доложить ему о принятых решениях, направленных на профилактику ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло два ДТП, в которых погибли две несовершеннолетних девочки. В обоих случаях водители управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

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