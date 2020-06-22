Владикавказ, , 10:18 — REGNUM Памятник медицинским работникам, посвятившим себя борьбе с новой коронавирусной инфекцией, появится в Северной Осетии. Монумент установят во Владикавказе по инициативе руководителя региона Вячеслава Битарова, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе главы и правительства республики.

Накануне Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника. В ходе мероприятия Битаров отметил, что монумент является лишь частью общей благодарности медикам республики. По его словам, руководство Северной Осетии продолжит оказывать всемерную помощь и поддержку родным и близким ушедших докторов, медработникам, продолжающим трудиться, и всей системе здравоохранения региона.

«Наши доктора сражаясь с невидимым, грозным врагом в «красной зоне», до конца остаются верны клятве Гиппократа, проявляют себя настоящими героями и заслуживают искренней благодарности за свою работу. Их мужество, самоотверженность, преданность профессии никогда не будут забыты», — обратился глава региона к медицинскому сообществу.

Право заложить камень на месте будущего памятника врачам предоставили Вячеславу Битарову, министру здравоохранения Северной Осетии Тамерлану Гогичаеву и руководителю региональной рабочей группы по борьбе с коронавирусом Роланду Биченову.