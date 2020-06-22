Симферополь, , 10:17 — REGNUM В Крыму в день памяти и скорби вспоминают трагические события начала Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Сегодня мы отмечаем одну из самых горестных и трагических дат в истории нашей Родины — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года навсегда изменило судьбы миллионов людей, изменил ход отечественной и мировой истории. Патриотизм и мужество наших солдат и тружеников тыла предопределили исход войны и принесли миру избавление от фашистской чумы. Мы отдаём дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, кто был замучен в концлагерях, выражаем сердечную признательность нашим ветеранам и труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 79 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Война унесла жизни более 27 миллионов советских людей. Ежегодно в годовщину начала войны в разных регионах России и в некоторых постсоветских республиках проводятся памятные мероприятия.

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