Москва, 22 июня 2020, 10:13 — REGNUM За последние сутки ещё 1 114 жителей столицы России излечились от COVID-19. Об этом 22 июня сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов», — заявила она и добавила, что число вылечившихся продолжает в Москве расти.
Также Ракова уточнила, что в результате этого суммарное количество вылечившихся от нового заболевания выросло до 136 670.
Кроме этого, заместитель мэра рассказала, что всем выписанным предлагается стать донорами плазмы крови для лечащихся от COVID-19.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в московской больнице поселка Коммунарка, где лечат больных COVID-19, проходят лечение 385 пациентов.
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