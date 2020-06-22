Москва, , 10:13 — REGNUM За последние сутки ещё 1 114 жителей столицы России излечились от COVID-19. Об этом 22 июня сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов», — заявила она и добавила, что число вылечившихся продолжает в Москве расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого суммарное количество вылечившихся от нового заболевания выросло до 136 670.

Кроме этого, заместитель мэра рассказала, что всем выписанным предлагается стать донорами плазмы крови для лечащихся от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в московской больнице поселка Коммунарка, где лечат больных COVID-19, проходят лечение 385 пациентов.

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