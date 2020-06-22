Грозный, , 10:17 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о снятии в республике с 22 июня режима всеобщей самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. При этом в субъекте сохраняется запрет на массовые мероприятия, сообщил Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

"С понедельника отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории Чеченской Республики. Вместе с тем, сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что жителям по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 — от ношения масок до соблюдения санитарной дистанции. Кроме того, остаются обязательными справки об отрицательном тесте на коронавирус для прибывающих в Грозный авиапассажиров.

«Ситуация вокруг пандемии коронавируса взята под полный контроль. Достигнут положительный баланс между новыми случаями заражения и выписываемыми пациентами. При этом мы готовимся к любым вариантам развития событий вокруг пандемии коронавируса. Имеется коечный фонд, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства на случай осложнения ситуации», — отметил глава Чечни.

Кадыров также поручил проверить в республике всех государственных и муниципальных служащих, сотрудников СМИ на наличие коронавируса и антител. Он также распорядился вернуть к обычному режиму работы больницы и поликлиники, в деятельность которых на фоне пандемии были внесены коррективы.

По данным федерального оперативного штаба, к 10:35 21 июня в Чечне зарегистрировано 1600 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике 1153 человека с COVID-19, 20 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.