Москва, , 10:07 — REGNUM Большинство жителей России (73%) уверены, что школы, кроме обучения, обязательно должны ввести курс патриотического воспитания детей. Не одобряют идею 21%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению сторонников инициативы, нужно прививать детям любовь к Родине (20%), воспитывать — обязанность школы (17%), нужно знать историю своей страны (7%), воспитывает уважение к старшим (5%).

Противники введения патриотического воспитания в школах считают, что нельзя навязывать патриотизм, человек должен сам выбирать свою позицию (8%), обязательность даст обратный эффект (3%), у детей слишком большая нагрузка в школе (2%).

Опрос проведен 6−7 июня 2020 года. Опрошены по телефону 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщает ИА REGNUM, считают себя патриотами своей страны 89% жителей России.

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