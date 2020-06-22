Курск, , 10:04 — REGNUM В Курской области подтвержден ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончался 61-летний мужчина.

Всего в регионе по состоянию на 22 июня зарегистрировано 27 смертей пациентов с коронавирусом.

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