Курск, 22 июня 2020, 10:04 — REGNUM В Курской области подтвержден ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончался 61-летний мужчина.
Всего в регионе по состоянию на 22 июня зарегистрировано 27 смертей пациентов с коронавирусом.
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