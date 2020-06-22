Пенза, , 10:06 — REGNUM Пензенская область 22 июня присоединилась к всероссийской акции в память о погибших в Великой Отечественной войне «Свеча памяти». Ровно в 4:00 в Пензе зажгли свечи у Монумента воинской и трудовой Славы и у памятника пограничникам, павшим при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие представители комиссариата области, «Волонтеры Победы», представители организации ветеранов «Боевое братство», поисковики, ветераны и участники локальных войн, молодежные активисты.

Общероссийская акция «Свеча памяти» проходит в рамках Года памяти и славы. Всего в течение 2020 года проведут более 180 ключевых мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург присоединился к общероссийской акции «Свеча Памяти».

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