Джакарта, , 10:37 — REGNUM Власти Индонезии приступили к проверке информации о возможной утечке персональных данных 230 тыс. человек, сдавших анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 июня сообщает The Straits Times.

Проверка будет проводиться министерством информации, а также национальным агентством по кибербезопасности.

«Персональная информация, оказавшаяся в распоряжении государственных органов, находится под надежной защитой», — отметил в комментарии изданию министр информации Индонезии Джони Плейт.

Напомним, ранее в интернете появилось объявление о продаже персональных данных граждан Индонезии. За каждое объявление требовалось заплатить $300.