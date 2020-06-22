Ставрополь, , 10:04 — REGNUM Акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялось в Ставрополе в канун Дня памяти и скорби. Поздно вечером 21 июня горожане принесли зажженные свечи к Вечному огню на мемориале «Вечная слава», составив из них слово «Помним», сообщили ИА REGNUM в пресс-службы главы региона.

В акции принял участие и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В своем выступлении он отметил, что раны, нанесенные Великой Отечественной войной, болят и спустя 79 лет с момента ее начала.

«Из более чем 320 тыс. ставропольцев, сражавшихся с врагом на фронтах, свыше половины не вернулись домой. Более 30 тыс. жителей края стали жертвами фашистской оккупации. Эта память — в летописи нашего края, в истории каждой семьи. Она всегда будет с нами», — сказал Владимиров.

Ставропольцы почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Также состоялась видеотрансляция ставропольского шествия «Бессмертного полка».

Напомним, указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года 22 июня объявлено в России Днем памяти и скорби. Ежегодно по всей стране в этот день проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проводятся различные патриотические акции.