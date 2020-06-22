Краснодар, , 09:52 — REGNUM Акция «Свеча памяти» прошла в Краснодаре у мемориала «Вечный огонь» в 04:00 22 июня — в 79-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Формат традиционной акции в этом году изменили из-за коронавируса. Участники мероприятия только зажгли свечи у Вечного огня в Краснодаре. Также губернатор Вениамин Кондратьев после зажжения свечей обратился с видеообращением к жителям Кубани. Губернатор напомнил, что война унесла полмиллиона жизней жителей края. Вторглась в каждую семью, в каждый дом, и 22 июня каждый год жители края зажигают свечи как символ народной памяти и скорби.

«Дорогие земляки, я знаю, мы привыкли собираться все вместе на этой площади в Краснодаре, на площадях перед мемориалами во всех городах и районах нашего края. Возлагать цветы, вспоминать, благодарить ветеранов. В этом году все иначе. Ситуация с коронавирусом заставила нас разобщиться, не собраться всем вместе перед Вечным огнем. Но в своих чувствах, в своей скорби о погибших, о самых трагичных страницах истории нашей страны мы по-прежнему едины. И ничто в этом мире не отнимет, не сотрет у нас память об испытаниях, которые пережили наши деды и прадеды в те страшные годы. Гордость за героическое поколение нашей страны, за наших героев — живых и мертвых — будет с нами всегда», — сказал Кондратьев.

Сегодня же в 12:00 по всей стране одновременно раздастся звуковой сигнал: в течение минуты прогудят автомобили, общественный транспорт, поезда, корабли, заводы и фабрики, буровые и порты, зазвонят колокола в церквях и соборах. В 12:15 страна почтит память погибших минутой молчания.