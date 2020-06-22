Ярославль, , 09:51 — REGNUM В Ярославской области в родную семью возвращен ребенок, усыновленная во время ограничения матери в правах. Об этом сообщает региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Мама с ребенком Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать троих детей Наталья Баженова была ограничена в родительских правах на шесть месяцев. Во время ограничения младшую дочь усыновила семья, которая увезла девочку в Краснодарский край. Женщина обратилась к детскому омбудсмену. Михаил Крупин посчитал, что разлучать детей из одной семьи недопустимо. К тому же мать преодолела жизненные трудности. Уполномоченный помог женщине отстоять права в суде.

В конце прошлого года суд вынес решение о восстановлении родительских прав и о передаче ребенка от опекунов родной матери. Полгода ушло на то, чтобы забрать девочку.

«Очень рад, что семья вновь воссоединилась. Теперь ребенок будет расти вместе со своими родными братом и сестрой, и, главное, с родной матерью. Выражаю благодарность уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае и органам опеки и попечительства Краснодарского края за содействие и помощь в восстановлении родительско-детских отношений», — сказал Михаил Крупин.

Сейчас все дети живут с родной матерью в Ярославской области.

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