Ярославль, 22 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Ярославской области в родную семью возвращен ребенок, усыновленная во время ограничения матери в правах. Об этом сообщает региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать троих детей Наталья Баженова была ограничена в родительских правах на шесть месяцев. Во время ограничения младшую дочь усыновила семья, которая увезла девочку в Краснодарский край. Женщина обратилась к детскому омбудсмену. Михаил Крупин посчитал, что разлучать детей из одной семьи недопустимо. К тому же мать преодолела жизненные трудности. Уполномоченный помог женщине отстоять права в суде.
В конце прошлого года суд вынес решение о восстановлении родительских прав и о передаче ребенка от опекунов родной матери. Полгода ушло на то, чтобы забрать девочку.
Сейчас все дети живут с родной матерью в Ярославской области.
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