Кызыл, , 09:49 — REGNUM В Туве за последние сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 3575.

Из них к настоящему моменту выписаны из больниц 1687 пациентов или 47,2% от общего числа заражённых.

«Умерло за май текущего года с основным диагнозом COVID-19 2 человека, в июне по предварительным данным — 6», — отметили в минздраве.

Кроме того, зарегистрирован ещё 31 летальный исход среди пациентов с коронавирусом от других хронических заболеваний. В их числе называют рак, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания и так далее.

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