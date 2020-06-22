Владивосток, , 10:04 — REGNUM Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в соцсетях и выяснил, куда бы россияне хотели отправиться на летний отдых, в пределах РФ. При этом курорты Краснодарского края и Крыма не учитывались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Большинство опрошенных — 35,67% — хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области. На втором месте — Карелия: 35,09%. Камчатку для отдыха выбрали 18,13%, Приморье — 7,02%.

При этом власти РФ посоветовали туристам подходящие места для отдыха внутри страны: Калининград, Балтийское побережье, Карелию, Кижи, Валаам, а также посетить территории от плато Путорана на Таймыре до Хакасии и Якутию.

Согласно данным опроса Tvil.ru, меньше всего россияне хотели бы поехать в Хакасию (1,75%), на Таймыр и в Якутию (по 1,17%).

Сервис не приводит количество людей, принявших участие в опросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятерке лучших российских курортов на лето 2020 года оказался Крым (2400 руб. в сутки), Кисловодск (3300 руб.), Анапа (2500 руб.), Сочи (2800 в сутки) и Ессентуки (3200 руб. в сутки).