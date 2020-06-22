Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM В Казахстане 164 абитуриента не допустили для сдачи единого национального тестирования, заявила заместитель директора центра тестирования министерства образования и науки республики Наужан Дидарбекова на брифинге.

По её словам, 91 абитуриент удален с экзамена за нарушение правил проведения тестирования. Еще 73 человека не допущены до сдачи. Общее число отстраненных абитуриентов из-за нарушений составило 164.

Дидарбекова добавила, что у двух человек выявили высокую температуру, поэтому они тоже не допущены к тестированию. Для них планируется провести отдельный экзамен.

Как сообщало ИА REGNUM, единое национальное тестирование в Казахстане проходит с 20 июня по 5 июля. В 2020 году тестирование планируют сдать 131 тыс. выпускников.

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