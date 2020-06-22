Москва, 22 июня 2020, 09:44 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало график вывозных рейсов 22 июня.
Так, 22 июня запланировано пять рейсов:
Пхукет (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург;
Бангкок (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург;
Ларнака (Кипр) — Москва;
Душанбе (Таджикистан) — Новосибирск — Екатеринбург;
Тель-Авив (Израиль) — Москва.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.
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