Москва, , 09:44 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало график вывозных рейсов 22 июня.

Так, 22 июня запланировано пять рейсов:

Пхукет (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург;

Бангкок (Таиланд) — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург;

Ларнака (Кипр) — Москва;

Душанбе (Таджикистан) — Новосибирск — Екатеринбург;

Тель-Авив (Израиль) — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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