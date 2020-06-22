Каир, , 09:43 — REGNUM За истекшие сутки на территории Египта было выявлено 1 475 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июня говорится в заявлении официального представителя египетского минздрава Халеда Мугахеда.

«Зафиксированы 1475 новых положительных результатов тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости текст заявления.

Также в нем сообщается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 55 233.

Кроме этого, Мугахед рассказал, что за это же время 87 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов теперь составляет 2193.

При этом официальный представитель отметил, что на сегодняшний день в стране 14 736 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Мексики было выявлено более 5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 180 тысяч.