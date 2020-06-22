Уфа, , 09:38 — REGNUM 53 носителя коронавируса зафиксировано за сутки в Башкирии. Об этом 22 июня сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, всего в регионе выявили 4959 фактов заражения коронавирусом. По большей части это граждане зрелого и среднего возраста. При этом коэффициент распространенности в республике равен 0,9, а темп прироста заболеваемости — 1%.

Он отметил, что в больницах Башкирии сейчас проходят лечение 782 пациента. Из них у 620 граждан фиксируется удовлетворительное состояние, 127 находятся в состоянии средней степени тяжести, а у 35 пациентов фиксируется тяжелое состояние.

Всего справились с инфекцией 2385 человек.

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