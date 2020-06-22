Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM В начале наступившей недели синоптическую ситуацию в Северной столице определит антициклон, благодаря которому, в городе на Неве сохранится спокойная погода, с переменной облачностью и полным отсутствием осадков. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 3−4 градуса. Об этом 22 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, температура воздуха в Северной столице будет колебаться в районе +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. В течение дня в обоих регионах будет дуть восточный ветер со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Отметим, из-за теплой погоды городское и областное управления МЧС предупреждают жителей регионов об опасности купания в необорудованных (запрещенных) местах и оставления детей без присмотра вблизи водных объектов.

Из-за несоблюдения этих правил с начала лета текущего года в Петербурге и Ленинградской области уже утонули 35 человек.