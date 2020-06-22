Тамбов, , 09:24 — REGNUM 50 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 22 июня в региональном оперативном штабе.

Среди новых пациентов один ребёнок — девятилетняя девочка, возраст взрослых от 20 до 85 лет. В больницах региона по данным на утро 22 июня находятся 435 пациентов с диагнозом «пневмония».

Всего в Тамбовской области с 17 марта подтверждено 4368 случаев заражения коронавирусом, 2322 выздоровели. 18 пациентов скончались.