Магадан, Магаданская область, , 12:36 — REGNUM В Магаданской области мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, завершились минутой молчания, которую объявили через городскую систему оповещения в 20:15 по местному времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В минуту молчания колымчане склонили головы, была приостановлена вся деятельность, в том числе теле‑ и радиовещание.

Губернатор Сергей Носов обратился к жителя Магаданской области, поблагодарил ветеранов за стойкость и беззаветную любовь к Отечеству:

«Мы будем помнить, и это наш святой долг, какой ценой дана возможность жить, работать, растить детей в сильной и свободной стране. Эта боль и гордость — в крови российского народа, и это не позволит стереть подлинную правду о Великой Отечественной войне. Дорогие колымчане, будем достойными поколения победителей, будем беречь Родину. Слава нашим ветеранам, героям-победителям! Вечная память павшим».

Из восьми тысяч колымчан, ушедших на фронт, погибли более 700 воинов.

Как сообщало ИА REGNUM, магаданцы поддержали акцию «Свеча памяти», которая открыла цикл мемориальных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби. Акция прошла 21 июня поздним вечером в Сквере Победы у мемориала «Узел Памяти».