Ханты-Мансийск, 22 июня 2020, 09:24 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Сургут (109 заражённых человек), Нижневартовск (40), Нефтеюганск (26), Нефтеюганский район (23), Пыть-Ях (21)
Всего с начала пандемии в Югре на 22 июня лабораторно подтверждён 6 581 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 3287 пациентов, скончались 35 человек.
Коэффициент распространения инфекции в Югре составляет 1,28.