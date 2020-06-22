Воронеж, , 09:16 — REGNUM Отметку в шесть тысяч человек превысило число носителей коронавируса в Воронежской области 22 июня, сообщает ИА REGNUM. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки подтверждено 199 случаев заражения.

«В понедельник, 22 июня, официально подтверждено заражение 199 человек в регионе», — сообщили в региональном оперативном штаб.

Всего, таким образом, в Воронежской области с 19 марта подтверждено 6062 случая заражения коронавируса. По состоянию на 21 июня выписаны 3088 пациентов, 30 человек скончались.