Ханты-Мансийск, 22 июня 2020, 09:14 — REGNUM Лучший кардиолог, стоматолог, врач общей практики и фтизиатр России работают в Югре. Таковы итоги конкурса, который проводил Минздрав страны.
В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям. Победителями стали заведующая кардиологическим дневным стационаром регионального кардиодиспансера Анастасия Максименко, врач-стоматолог детской клинической стоматологической поликлиники Ханты-Мансийска Яна Фёдорова, врач общей практики Нижнесортымской участковой больницы Гульфия Худайгулова, заведующая отделением лёгочного туберкулеза Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Эльвира Тимофеева.
Вторые и третьи места в своих номинациях заняли заведующий хирургическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Корженевский, врач-дерматовенеролог из Нижневартовска Дарья Зуева, главный врач Нижневартовского окружного клинического перинатального центра Лариса Михайлова, врач-невролог Нижневартовской районной больницы Ольга Матвеева.
Отмечается, что победители и призёры Всероссийского конкурса врачей получат от 500 тыс. до 200 тыс. рублей.