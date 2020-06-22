Якутск, , 09:22 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлен 61 человек с коронавирусом, шесть — в Мирнинском районе, по пять случаев заражения — в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах, по три — Алданском и в Вилюйском районах, по одному — в Ленском и Намском районах.

Всего на 22 июня в республике зарегистрировано 3742 носителя коронавируса, 2508 пациентов выздоровели, 26 — скончались.

В тяжёлом состоянии в госпиталях — 33 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции позволит защитить организм человека по меньшей мере на два года. Защитный протективный иммунитет обеспечивается на длительный период времени благодаря тому, что вакцина вводится дважды.