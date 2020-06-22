Ташкент, , 09:11 — REGNUM Независимость судей и открытость узбекистанских судов обсудили участники рабочей группы по вопросам обеспечения независимости судебной власти при парламенте Узбекистана, сообщает издание UzDaily.

Участники встречи предложили сформировать корпус профессиональных судей, обеспечить суды средствами видеонаблюдения и звукозаписи, а также усовершенствовать процессуальное законодательство.

На встрече также поднимался вопрос роли общественности в правосудии. В частности, в республике уже организована работа по участию народных заседателей в составе районных судов по уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют создать апелляционные советы по досудебному урегулированию споров. Советы сформируют при некоторых государственных органах.

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