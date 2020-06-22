Уфа, , 09:24 — REGNUM Мечети и православные храмы могут открыться в Башкирии с 29 июня. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, духовные лидеры обращаются к нему с предложениями открывать культовые учреждения. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос, чтобы с 29 июня люди смогли посещать и мечети, и православные храмы. При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

Глава региона отметил, что, несмотря на то, что в Башкирии наблюдается снижение ежедневного выявления инфицированных граждан, повода для радости пока нет. Поэтому главам муниципальных образований нельзя успокаиваться по этому поводу, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 22 июня в Башкирии возобновляют работу фитнес-клубы.

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