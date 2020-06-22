Омск, , 09:02 — REGNUM В Омской области 22 июня в День памяти и скорби губернатор Александр Бурков и официальные лица региона и города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов и гирлянд к монументам славы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Цветы возложили к памятнику Матери-Сибирячке и Вечному огню. В честь героев войны был дан троекратный ружейный залп.

Также делегация возложила венки и цветы в некрополе Старо-Северного кладбища. Там похоронены солдаты и офицеры, умершие от тяжёлых ранений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война унесла жизни почти 152 тысяч жителей Омской области.

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