Омск, 22 июня 2020, 09:02 — REGNUM В Омской области 22 июня в День памяти и скорби губернатор Александр Бурков и официальные лица региона и города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов и гирлянд к монументам славы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Цветы возложили к памятнику Матери-Сибирячке и Вечному огню. В честь героев войны был дан троекратный ружейный залп.
Также делегация возложила венки и цветы в некрополе Старо-Северного кладбища. Там похоронены солдаты и офицеры, умершие от тяжёлых ранений.
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Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война унесла жизни почти 152 тысяч жителей Омской области.
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