Москва, , 09:01 — REGNUM В России на текущей неделе будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку на 24 июня перенесен парад Победы. Об этом напомнили в Роструде.

В ведомстве также отметили, что 24 июня будет нерабочим днем с сохранением заработной платы, поэтому 23 июня предпраздничным днем не считается и продолжительность рабочего дня сокращаться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

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