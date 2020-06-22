Москва, , 09:00 — REGNUM С 24 июня на территории ВДНХ в Москве начнут курсировать электробусы. Об этом 22 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Транспорт будет бесплатным для гостей ВДНХ. Он доставит посетителей от арки главного входа до нужного павильона.

Всего обслуживать пассажиров будут два электробуса вместимостью по 12 мест. Время работы — с 9:00 по 21:00. Интервал — 15−20 минут.

Также с 24 июня перевозкой пассажиров по территории ВДНХ займутся электротакси. Их услуги будут платными.