Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM Около 70,3% жителей Бурятии готовы голосовать за принятие изменений в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за неделю доля одобряющих поправки выросла на 2%.

Исследование провела независимых социологов «Социо», которые опрашивали жителей по телефону.

Более 47% жителей намерены поддержать поправки ради сохранения стабильности и порядка в стране. Чуть меньше человек назвали самым важным изменения, касающиеся социальных обязательств государства. защиты традиционных семейных ценностей.

Против принятия поправок намерены голосовать 14,7% респондентов. Их число уменьшилось за последнюю неделю на 0,8%.

«1% опрошенных планируют испортить бюллетень для голосования. Общая явка, по прогнозам социологов, составит около 80% от числа избирателей Бурятии», — добавили в правительстве.

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