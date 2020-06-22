Париж, 22 июня 2020, 08:58 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo France объявила, что волна жары охватит страну с середины недели, начиная со вторника, 23 июня, передает BFM TV.
«Во вторник температура воздуха, как правило, будет достигать 26−30°C на севере страны, 28−33°C — на юге», — объявили в Météo France.
«Среда, четверг и пятница будут тремя самыми жаркими днями, когда столбик термометра в большинстве регионов достигнет или превысит 30°C», — предупредила метеорологическая служба Франции.
Местами температура воздуха может достигать 32−34°C.
Как сообщало ИА REGNUM, после трех месяцев онлайн-занятий дома школьники и учащиеся средних школ вернутся в образовательные учреждения в понедельник, 22 июня.
Подробнее в материале: Во Франции все учащиеся вернутся в школы и колледжи