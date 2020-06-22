Москва, , 08:47 — REGNUM Подача заявления на получение единовременной выплаты на детей от трёх до 16 лет стала наиболее популярной услугой портала «Госуслуги» в мае и начале июня. Это следует из данных Минэкономразвития.

Заявки на получение единовременной выплаты поступили через портал госуслуг в количестве более 13,1 млн, при этом на май пришлось 11,3 млн запросов, на июнь — 1,8 млн. Второй по популярности госуслугой стала запись на приём к врачу. Таких обращений в мае было подано 3,6 млн, в июне — 1,2 млн, сообщает RT.

Запросов о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования было подано 2,35 млн. Ещё 1,8 млн заявок касались оформления ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал. По поводу записи ребёнка в детский сад граждане подали 1,5 млн заявок. В начале июня третьей по популярности стала услуга на получение ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно. Таких обращений насчитывается 685 тыс. Запросов по проверке счетов в пенсионном фонде поступило 543 тыс., по приёму в подразделения МВД — 351 тыс.

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