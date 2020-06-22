Красноярск, , 08:44 — REGNUM В Красноярском крае завершилась международная акция «Сад памяти». Как сообщили ИА REGNUM 22 июня в краевом правительстве, всего в регионе в ходе акции высадили 152 тысячи деревьев на общей площади 32 га.

Сотрудники 20 лесничеств высадили более 143 тыс. деревьев. Это сосна, кедр, ель, лиственница.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Сад памяти» в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны планируется высадить 27 млн деревьев.

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