Бразилиа, , 08:45 — REGNUM Общее число умерших от COVID-19 на территории Бразилии за минувшие сутки возросло на 641 и стало превысило 50 тысяч. Об этом 22 июня сообщает бразильский минздрав.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране от COVID-19 скончались 50 617 пациентов.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Бразилии были выявлено 17 459 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число составляет 1 085 038.

При этом указывается, что 549 386 человек в стране на сегодняшний день полностью вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.