Хараре, , 08:48 — REGNUM Министр здравоохранения Зимбабве Обадия Мойо был арестован полицией в пятницу, 19 июня, по подозрению в причастности к коррупции при государственных закупках медицинского оборудования на сумму около $60 млн. Об этом сообщает местная газета Daily News.

Об аресте сообщили еще несколько зимбабвийских и южноафриканских новостных агентств.

По словам местного представителя международной фармацевтической фирмы Drax International, на прошлой неделе руководство компании Delish Nguwaya, поставляющей оборудование правительству Зимбабве, арестовали по тому же делу.

Президент Эммерсон Мнангагва, который занял пост Роберта Мугабе после военного переворота в 2017 году, с тех пор отменил вышеперечисленные сделки по закупкам.

Как отмечают репортеры, на фоне пандемии коронавируса Зимбабве сталкивается с самым тяжелым экономическим кризисом за более чем десятилетие, что усиливает гнев общественности по поводу неадекватных медицинских услуг и коррупции в правительстве.