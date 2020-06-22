Сеул, , 08:43 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines организовала специальный рейс в Турцию для эвакуации более 200 граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Турции.

По их словам, самолёт с 228 южнокорейцами прибыл в международный аэропорт Инчхон 21 июня в 8:20 по местному времени.

Известно, что это четвертый специальный рейс, организованный для возвращения сограждан на родину. Первый рейс состоялся 14 апреля, второй — 30 апреля, третий — 22 мая.

В настоящее время в Турции выявлено более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали — более 4,9 тыс. человек.

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