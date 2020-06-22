Алма-Ата, Казахстан, , 08:31 — REGNUM Власти Алма-Аты планируют на выходные дни перекрывать улицы горда для создания пешеходных зон. Об этом 22 июня написал мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Twitter.

По его словам, улицы начнут перекрывать после стабилизации эпидемиологической ситуации. Основной целью нововведения является снижение транспортной нагрузки и улучшение качества воздуха в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Бакытжан Сагинтаев заявил, что уличные экраны в Алма-Ате покажут информацию о качестве воздуха. Будут отображаться данные о взвешенных частицах, диоксиде серы, диоксиде азота, оксиде азота, оксиде углерода и феноле.

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