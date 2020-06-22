Красноярск, , 08:23 — REGNUM В День памяти и скорби 22 июня в Красноярске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

22 июня в столице края состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориале Победы. В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, депутаты, представители краевых ветеранских организаций, военнослужащие.

В память о погибших в войне прошли минута молчания и салют из трёх оружейных залпов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фронт за время Великой Отечественной войны ушли 455 тысяч жителей Красноярского края. Не вернулись домой 168 тысяч человек.

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