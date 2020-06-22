Пекин, , 08:24 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что в данное число входит 18 активных случаев заражения коронавирусом и еще семь его носителей без симптомов.

Также указывается, что 11 новых активных случаев являются локальными (девять в Пекине и два в провинции Хэбэй) и еще два — ввозными.

Таким образом общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране на данный момент составляет 83 396.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4 634.

При этом 78 413 пациентов в Китае на сегодняшний день вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии за прошедшие сутки выявили 537 новых случаев заражения коронавирусом.