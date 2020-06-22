Барнаул, , 08:11 — REGNUM По случаю Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня, первые лица Алтайского края и Барнаула приняли участие во общероссийской акции «Свеча памяти». Как сообщает официальный сайт региона, накануне, 21 июня, за час до полуночи на Мемориале Славы в память о мужестве и героизме нашего народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, собравшиеся зажгли свечи памяти и возложили цветы на центральном монументе — к скульптурной группе «Прощание».

День памяти и скорби в Барнауле Правительство Алтайского края

Не остался забытым монумент с именами барнаульцев — полных кавалеров ордена Славы и Героев Советского Союза, а также цветы возложены к символическому бетонному редуту (разомкнутому с двух сторон кольцу), на котором увековечены имена погибших воинов с Алтайского края.

«Алтайский край дал много героев своей стране. Их имена останутся навечно в летописи страны, края, народной памяти, в наших сердцах. Мы будем помнить их подвиг и подвиг тружеников тыла», — подчеркнул Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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