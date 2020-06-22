Москва, , 08:10 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал странным новое появление коронавируса в столице Китая Пекине.

«Очень странное новое появление COVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор добавил, что в данном случае «летучие мыши и панголины точно ни при чём».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на рынке «Синьфади» в Пекине был выявлен новый очаг заражения коронавирусом. Всего в период с 11 по 21 июня в Пекине было выявлено 236 подтвержденных локальных случаев COVID-19. Все они так или иначе связаны с рынком.

Также отметим, что вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8,9 млн человек.

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