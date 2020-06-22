Абакан, 22 июня 2020, 08:02 — REGNUM Ветреная и дождливая погода сохраняется в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.
Уточняется, что 22 июня в Хакасии пройдут сильные дожди, ливни. Ожидаются грозы, порывы ветра до 15−20 м/с, возможен град.
Жителям Хакасии рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве днём 22 июня ожидается до +24 °С.
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