Абакан, , 08:02 — REGNUM Ветреная и дождливая погода сохраняется в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Уточняется, что 22 июня в Хакасии пройдут сильные дожди, ливни. Ожидаются грозы, порывы ветра до 15−20 м/с, возможен град.

Жителям Хакасии рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве днём 22 июня ожидается до +24 °С.

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