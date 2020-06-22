Чита, , 07:57 — REGNUM Фейковая информация помогает манипулировать сознанием общества. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко, комментируя доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», который ранее обсудили в Общественной палате России. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«В СМИ есть размышления, что, допустим, Общественная палата вводит какие-то ограничения, и поэтому честный и свободный наблюдатель не может к нам прийти. Я могу как председатель палаты субъекта с уверенностью сказать, что на сегодняшний день не отклонено ни одно предложение о том, чтобы стать наблюдателем», — отметила Наталья Дроботушенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдаленных районах Забайкалья уже началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Со своим выбором определился уже 241 человек. Власти региона пообещали сделать процесс голосования максимально безопасным.

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