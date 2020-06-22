Москва, , 07:50 — REGNUM Сегодня, 22 июня, в 12:15 мск на всей территории России будет объявлена минута молчания, сообщает ИА REGNUM.

Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны против фашистского агрессора, которое состоялось 22 июня 1941 года.

Соответствующее постановление приняло ранее правительство РФ.

«На моей родной Камчатке будет 21:15, а в Калининграде — 11:15, но в эту минуту мы будем все вместе, вся большая страна», — сказала вице-спикер Госдумы, автор проекта закона Ирина Яровая («Единая Россия»).

Закон о проведении общероссийской Минуты молчания Госдума приняла в марте 2020 года, закон одобрил и Совфед. Обсуждалось, что закон может стать рамочным для стран бывшего СССР, нынешнего СНГ.

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