Челябинск, , 07:47 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», который расположен на Алом поле в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возлагает цветы к Вечному огню

Пресс-служба губернатора

Поводом для этого стала памятная дата. Ровно 79 лет назад нацистская Германия вероломно напала на СССР. Погибли более 27 млн советских людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби. Отметим, к мероприятиям, проходящим в режиме онлайн, присоединилась и Челябинская область.